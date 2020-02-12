В России зафиксировали рост цен на противовирусные препараты

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Общероссийский народный фронт зафиксировал рост цен на противовирусные препараты в 40% российских аптек.
В России зафиксировали рост цен на противовирусные препараты
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что мониторинг цен на защитные маски и противовирусные препараты, а именно «Тамифлю», «Арбидол», «Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин», «Ацикловир», был проведён в 939 аптеках в 84 регионах России в период с 6 по 11 февраля, были опрошены 2034 человека.

«В 40% посещённых аптечных точек зафиксировано повышение цен на противовирусные препараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все данные будут переданы российском лидеру Владимиру Путину.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей почти во всех регионах России.

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