В Госдуму внесён законопроект о минимальной зарплате медиков
- РИА Новости
Согласно документу, минимальная зарплата врачей, в функции которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях без круглосуточного наблюдения и лечения, должна быть не ниже средней ЗП в соответствующем регионе.
С этой целью в главу 55 Трудового кодекса предлагается ввести отдельную новую статью.
Как отмечается, инициатива направлена на «изменение баланса составляющих оплаты труда отдельных категорий медицинских работников». Ожидается, что её реализация не приведёт к увеличению объёма финансирования здравоохранения в целом.
В конце 2019 года президент России Владимир Путин потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.