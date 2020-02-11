В Госдуму внесён законопроект о минимальной зарплате медиков

Законопроект о минимальной заработной плате медицинских работников первичного звена внесён в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, минимальная зарплата врачей, в функции которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях без круглосуточного наблюдения и лечения, должна быть не ниже средней ЗП в соответствующем регионе.

С этой целью в главу 55 Трудового кодекса предлагается ввести отдельную новую статью.

Как отмечается, инициатива направлена на «изменение баланса составляющих оплаты труда отдельных категорий медицинских работников». Ожидается, что её реализация не приведёт к увеличению объёма финансирования здравоохранения в целом.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.