Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.
Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

    «Модель (здравоохранения. — RT) лучше не трогать, она развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблемы, безусловно, существуют», — сказал глава государства.

    В числе этих проблем он назвал ситуацию с зарплатами.

    «У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей — совсем другая. Первое, что нужно сделать, — избавиться от несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада... Нужно сделать единый подход по всей стране», — отметил Путин.

    По его словам, также необходимо единообразно подходить к стимулирующим выплатам и не снижать надбавок за работу в особых условиях.

    «Если всё это привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может измениться. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат в социальной сфере», — добавил он.

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