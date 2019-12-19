Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
«Модель (здравоохранения. — RT) лучше не трогать, она развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблемы, безусловно, существуют», — сказал глава государства.
В числе этих проблем он назвал ситуацию с зарплатами.
«У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей — совсем другая. Первое, что нужно сделать, — избавиться от несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада... Нужно сделать единый подход по всей стране», — отметил Путин.
По его словам, также необходимо единообразно подходить к стимулирующим выплатам и не снижать надбавок за работу в особых условиях.
«Если всё это привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может измениться. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат в социальной сфере», — добавил он.
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