В Челябинской области приняли решение свернуть карантинный пункт

Власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный пункт в деревне Ужёвка Сосновского района. Граждан КНР, которые находятся в этом пункте, распределят по медучреждениям. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Принято решение свернуть карантинный пункт в Ужёвке Сосновского района. Те граждане КНР, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы», — приводит сообщение РИА Новости.

Межведомственное решение по месту расположения карантинного пункта, как это предписано Роспотребнадзором, будет принято в понедельник, 10 февраля, уточнили в пресс-службе.

По данному факту с местными жителями в посёлках Есаулка и Сосновка пообщался замгубернатора области Станислав Мошаров.

«В Есаулке пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в посёлке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи. Потом обсудили проблемы посёлка в целом… Сейчас я нахожусь в Ужёвке», — сказал он.

Как сообщили в региональном Минздраве, министр здравоохранения Юрий Семёнов уже прибыл в Ужёвку, где пообщался с местными жителями. По его словам, ранее в этот пункт доставили шестерых китайцев, которые работают в регионе. Они были осмотрены врачами и признаны здоровыми.

В настоящее время их распределяют по медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось об открытии в Приморье изолированных пунктов временного размещения, а также карантинных пунктов для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство.

По последним данным, более 90 прибывших в регион граждан Китая находятся в изоляционных пунктах с подозрением на вирусные заболевания.