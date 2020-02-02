В двух районах Приморья на границе с КНР ввели режим ЧС

Власти Хасанского и Октябрьского районов Приморского края, в которых начали работать изолированные пункты временного размещения для въезжающих в Россию граждан Китая, ввели на территории муниципалитетов режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«2 февраля в 18:00 (11:00 мск. — RT) в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которого принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании изоляционного пункта в Краскино — это ближайший населённый пункт к границе», — заявил глава Хасанского района Иван Степанов.

Решение о введении ЧС в Пограничном районе региона будет принято по итогам заседания комиссии в понедельник, 3 февраля.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил об открытии карантинных пунктов для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство.

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия закрытия границы между Россией и Китаем.