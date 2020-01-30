Политолог оценил возможные последствия закрытия границы с Китаем

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков прокомментировал возможные последствия закрытия границы между Россией и Китаем.

«Мероприятие карантинное — это рутинная операция, и, в принципе, любые затраты на него меньше, чем затраты, которые принесёт эпидемия. В любом случае отношения с Китаем дружественные, и я не сомневаюсь ни минуты, что эти меры согласованы с Китаем. Отмечена смерть в Пекине, поэтому пресекаются пути распространения заражённых вещей и заражённых людей, и это естественный процесс», — отметил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он также подчеркнул, что нужно думать прежде всего о состоянии здоровья в России.

Ранее сообщалось, что Россия с 31 января 2020 года ограничит движение через границу с Китаем из-за коронавируса.