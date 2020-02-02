В Приморье рассказали об открытии карантинных пунктов для граждан КНР

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Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.

Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко в своём Instagram.

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Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство. #КЧС#коронавирус#Поиморскийкрай

Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)

«Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей», — написал он.

Кожемяко отметил, что в этих пунктах будут находиться на 14-дневном карантине граждане Китая, въезжающие в страну по виду на жительство.

Ранее в Приморском крае через три автомобильных пункта пропуска были эвакуированы 58 российских граждан из Китая, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса.

Также сообщалось о приостановке организации поездок в Китай приморскими турфирмами. 

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