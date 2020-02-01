В Приморье через пункты пропуска эвакуировали 58 россиян из Китая

В Приморском крае 1 февраля через три автомобильных пункта пропуска были эвакуированы 58 российских граждан из Китая, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Все граждане, вернувшиеся в Россию, прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Транспорт, на котором осуществляется вывоз, проходит обязательную дезинфекцию», — указано в сообщении.

Отмечается, что следующие автобусы отправятся 2 февраля от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10:00 по китайскому времени.

Также в правительстве заявили, что за два дня на телефоны горячей линии поступило около 1 тыс. звонков от россиян, находящихся в Китае. В том числе более 100 граждан выразили желание немедленно вернуться в Россию.

Ранее посольство России начало составлять списки на эвакуацию из китайской провинции Хубэй.