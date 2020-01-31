Власти Приморья сообщили подробности эвакуации россиян из Китая

Эвакуация россиян из Китая из-за угрозы распространения коронавируса начнётся 1 февраля через три автомобильных пункта пропуска в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«Вывоз граждан России из Китая из-за угрозы коронавируса через пункты пропуска в Приморье начнётся в субботу, 1 февраля. Как сообщили в агентстве туризма Приморского края, эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия проведёт эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй и города Ухань в Китае в связи с распространением коронавируса.

По предварительным данным, в Ухани находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341.

По словам Голиковой, в России вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом после того, как были выявлены первые два случая заражения вирусом на территории страны.