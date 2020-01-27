В Приморском крае рассказали о приостановке организации поездок в Китай

Приморские турфирмы приостановили организацию поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса, распространяющегося в КНР.

«Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов», — цитирует газета «Известия» слова председателя правительства региона Константина Шестакова.

Кроме того, россиянам, в данный момент находящимся в Китае, рекомендовано не покидать территории гостиничных комплексов, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.