Иммунолог дал рекомендации, как защититься от коронавируса

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Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, как защититься от коронавируса.
Иммунолог дал рекомендации, как защититься от коронавируса
  • Reuters

«Самое простое — не летать в те регионы, где вирус уже есть. Второе — могут помочь препараты, которые повышают антивирусный иммунитет», — отметил он в беседе с URA.RU.

Иммунолог добавил, что особой профилактики для китайского вируса не существует. Однако препараты, которые замедляют размножение вирусов, и лекарства, которые усиливают защитные свойства организма, могут быть использованы в качестве профилактики.

Также Костинов напомнил о личной гигиене и необходимости обращаться к врачу при обнаружении симптомов заболевания.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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