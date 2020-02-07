В Приморье назвали число помещённых в карантин граждан Китая

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Более 90 прибывших в Приморье граждан Китая находятся в изоляционных пунктах с подозрением на вирусные заболевания.
В Приморье назвали число помещённых в карантин граждан Китая
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки на пунктах пропуска в Приморье досмотрен 651 человек, случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

«Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших из Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено», — заявил министр по делам ГО и ЧС края Олег Мельников.

Уточняется, что с начала 2020 года в регион из неблагополучных по заболеванию коронавирусом стран прибыл 135 501 человек, в том числе из Китая — 78 901 человек.

Ранее сообщалось об открытии в Приморье изолированных пунктов временного размещения, а также карантинных пунктов для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство.

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