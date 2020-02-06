Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.

Об этом говорится на портале правовой информации.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее Путин назначил бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности. Позднее глава государства внёс в Госдуму законопроект о введении соответствующей должности.

23 января нижняя палата парламента приняла законопроект, а после проект о введении должности заместителя председателя в СБ России был одобрен Советом Федерации.

На новой должности Медведев будет получать зарплату в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц.