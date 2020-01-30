Названа зарплата Медведева в новой должности

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Российский лидер Владимир Путин своим указом установил зарплату заместителя председателя Совбеза России в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц. На эту должность ранее был назначен бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
Названа зарплата Медведева в новой должности
  • РИА Новости

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, указ вступает в силу с 16 января.

Ранее Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета безопасности. Позднее глава государства внёс в Госдуму законопроект о введении соответствующей должности. 

23 января нижняя палата парламента приняла законопроект, а после проект о введении должности заместителя председателя в СБ России был одобрен Советом Федерации

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