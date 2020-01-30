Названа зарплата Медведева в новой должности
- РИА Новости
«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, указ вступает в силу с 16 января.
Ранее Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета безопасности. Позднее глава государства внёс в Госдуму законопроект о введении соответствующей должности.
23 января нижняя палата парламента приняла законопроект, а после проект о введении должности заместителя председателя в СБ России был одобрен Советом Федерации.