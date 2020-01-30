Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Совет Федерации одобрил закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя.

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

23 января Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Соответствующий документ на рассмотрение Госдумы внёс российский лидер Владимир Путин.

15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим президент предложил бывшему премьеру Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.