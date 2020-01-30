Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
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Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
23 января Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Соответствующий документ на рассмотрение Госдумы внёс российский лидер Владимир Путин.
15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим президент предложил бывшему премьеру Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.