Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

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Совет Федерации одобрил закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя.
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

23 января Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Соответствующий документ на рассмотрение Госдумы внёс российский лидер Владимир Путин.

15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим президент предложил бывшему премьеру Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.

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