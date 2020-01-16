Путин внёс в Госдуму проект о введении должности зампреда Совбеза

Российский президент Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о введении должности заместителя председателя в Совете безопасности России.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в пояснительной записке.

Заместителем председателя Совета безопасности Путин назначил Дмитрия Медведева. О подписании соответствующего указа стало известно 16 января.

15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.