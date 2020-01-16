Путин внёс в Госдуму проект о введении должности зампреда Совбеза
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- РИА Новости
«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в пояснительной записке.
Заместителем председателя Совета безопасности Путин назначил Дмитрия Медведева. О подписании соответствующего указа стало известно 16 января.
15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.