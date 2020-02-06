Оперштаб рассмотрит ситуацию с завышением аптеками цен на маски

Вопрос о мерах в отношении аптек, которые завышают цены на маски на фоне ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен оперативным штабом в пятницу, 7 февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу», — цитирует ТАСС Голикову.

По её словам, в ходе заседания будут заслушаны представители ФАC, Росздравнадзора и Минпромторга, после чего будут определены первоочередные меры.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал RT 4 февраля, в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с предложением запретить аптекам повышать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.