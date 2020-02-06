Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о горячем питании в школах

Комитет Госдумы по образованию и науке одобрил предложенные президентом поправки к законопроекту об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года.

Отмечается, что документом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания учащихся младших классов.

В январе российский лидер в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.