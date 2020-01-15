Путин заявил о важности бесплатного горячего питания для младших школьников

Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов будут получать по всей России с 1 сентября 2020 года.

РИА Новости

«Чтобы организовать бесплатное горячее и — подчеркну — здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного», — сказал Путин. RT ведёт прямую трансляцию.