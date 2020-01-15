Путин заявил о важности бесплатного горячего питания для младших школьников

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов будут получать по всей России с 1 сентября 2020 года.
Путин заявил о важности бесплатного горячего питания для младших школьников
  • РИА Новости

«Чтобы организовать бесплатное горячее и — подчеркну — здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного», — сказал Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить