Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
- РИА Новости
«Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.
Как указывается, законопроект вводит понятие «здоровое питание», закрепляет его основные принципы и конкретизирует особенности качественного, безопасного питания для учащихся младших классов.
Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.
Как поясняли авторы проекта, у родителей будет возможность контролировать детское меню.
При этом они получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребёнка, чтобы не допустить причинения ему вреда при организации питания.
20 сентября в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.