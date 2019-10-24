Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

«Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как указывается, законопроект вводит понятие «здоровое питание», закрепляет его основные принципы и конкретизирует особенности качественного, безопасного питания для учащихся младших классов.

Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

Как поясняли авторы проекта, у родителей будет возможность контролировать детское меню.

При этом они получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребёнка, чтобы не допустить причинения ему вреда при организации питания.

20 сентября в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.