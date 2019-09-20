В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

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В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное — безопасного питания учащихся младших классов», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, идея об обязательном горячем питании для младшеклассников была поддержана президентом России Владимиром Путиным, а также российским правительством.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.

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