Эксперт дала рекомендации по рациону для школьников

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.

«Питание должно быть разнообразным и из натуральных продуктов», — заявила она.

По её словам, предпочтение нужно отдавать тем продуктам, которые имеют щадящую обработку или употребляются в свежем виде.

Как считает эксперт, на завтрак ребёнок до 12 лет должен есть каши на молоке либо другие зерновые продукты, творог, яйца, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами.

На обед Королёва рекомендует давать детям источники полноценного белка, который присутствует в рыбе, мясе, птице, в виде мягких кусочков без костной или хрящевой ткани в сочетании с овощными гарнирами и крупами.

«Ужин должен быть достаточно лёгким. Это может быть творог, могут быть крупы в сочетании с небольшим количеством овощей. А в качестве перекусов в портфель ребёнку можно положить не только фрукты, которые лучше порезать кусочками и положить в ланчбокс, но и орешки, небольшое количество сухофруктов или полезные батончики», — считает эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию школьников.

ФАН передавало, что с помощью сервиса «Москвëнок» родители могут контролировать посещение школы детьми.