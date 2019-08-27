В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию школьников

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дали рекомендации по питанию школьников, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

По словам специалистов, нужен чёткий режим приёма пищи — завтрак, обед, ужин и два перекуса (второй завтрак и полдник).

Энергетическая ценность продуктов должна компенсировать, но не превышать энергозатраты ученика. Рацион необходимо сделать сбалансированным.

Рекомендуются разнообразные продукты — рыбные, мясные, молочные, яичные блюда, орехи, фрукты, овощи, растительные масла. Их следует запекать, готовить на пару или варить.

Подробные советы по питанию школьников опубликованы на сайте ведомства.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.