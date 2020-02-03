Оставленных в Шереметьеве мальчиков устроили в школу и детсад

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Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить в школу и детский сад мальчиков, которых ранее отец оставил в московском аэропорту «Шереметьево».
Оставленных в Шереметьеве мальчиков устроили в школу и детсад
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«На выходных бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, осмотрела детский сад, который будет посещать младший ребёнок, а также встретилась с директором школы, куда будет ходить старший. Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребёнка есть», — сообщили там.

Как отмечается, школа и детский сад находятся во дворе дома бабушки детей.

Ранее мальчиков привезли в Хабаровск. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что принято решение передать детей их бабушке.

26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения.  По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

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