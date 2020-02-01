Оставленных в Шереметьеве детей привезли в Хабаровск

Мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, привезли в Хабаровск. Об этом рассказал представитель правительства Хабаровского края.

«Детей в сопровождении доставили в Хабаровск, вскоре они отправятся в Комсомольск-на-Амуре», — цитирует РИА Новости представителя регионального правительства.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что принято решение передать этих мальчиков их бабушке.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения.

По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».