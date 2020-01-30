Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке
- РИА Новости
«Мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», — цитирует омбудсмена РИА Новости.
Ранее сотрудники её аппарата посетили социальные учреждения Хабаровского края, в которых неоднократно находились брошенные мальчики, а также поговорили с их родственниками.
Детей после медобследования на время перевели в социально-реабилитационный центр.
26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения.
По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».