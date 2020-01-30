Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

«Мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Ранее сотрудники её аппарата посетили социальные учреждения Хабаровского края, в которых неоднократно находились брошенные мальчики, а также поговорили с их родственниками.

Детей после медобследования на время перевели в социально-реабилитационный центр.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения.

По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».