СК начал проверку после обнаружения оставленных в Шереметьеве детей
- РИА Новости
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует ТАСС представителя ведомства Елену Марковскую.
Директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова уточнила, что сотрудники безопасности аэропорта обнаружили мальчиков одних в терминале D.
По предварительным данным, мальчиков оставил в терминале их отец, с которым они прилетели из Хабаровска рейсом авиакомпании «Россия».
В рюкзаке детей нашли их документы и записку от отца.
«Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики были переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО», — добавила представитель аэропорта.
Местонахождение отца детей устанавливается.
Ранее Кировский областной суд признал виновной в убийстве мать, оставившую трёхлетнюю дочь одну в квартире на неделю, в результате чего ребёнок погиб.