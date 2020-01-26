СК начал проверку после обнаружения оставленных в Шереметьеве детей

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Следователи организовали проверку после обнаружения в аэропорту Шереметьево двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
СК начал проверку после обнаружения оставленных в Шереметьеве детей
  • РИА Новости

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует ТАСС представителя ведомства Елену Марковскую.

Директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова уточнила, что сотрудники безопасности аэропорта обнаружили мальчиков одних в терминале D.

По предварительным данным, мальчиков оставил в терминале их отец, с которым они прилетели из Хабаровска рейсом авиакомпании «Россия».

В рюкзаке детей нашли их документы и записку от отца.

«Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики были переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО», — добавила представитель аэропорта.

Местонахождение отца детей устанавливается.

Ранее Кировский областной суд признал виновной в убийстве мать, оставившую трёхлетнюю дочь одну в квартире на неделю, в результате чего ребёнок погиб.

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