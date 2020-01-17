В Кирове вынесен приговор по делу об убийстве матерью трёхлетней дочери

Короткая ссылка
Кировский областной суд признал Марию Плёнкину виновной в убийстве трёхлетней дочери.
В Кирове вынесен приговор по делу об убийстве матерью трёхлетней дочери
  • РИА Новости

Как сообщает kirov-portal.ru, она приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, а также к штрафу в 7 тыс. рублей по предыдущему приговору (в 2018 году мировой судья осудил её по статье «Мошенничество»).

Суд признал Плёнкину вменяемой и посчитал смягчающими обстоятельствами явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, частичное признание вины, раскаяние.

«Совершила убийство из личной неприязни с целью избавиться от обязанностей по воспитанию ребёнка», — заявил судья.

Обжаловать приговор можно в течение десяти дней после получения постановления суда.

В феврале следственные органы Кирова задержали мать трёхлетней девочки, найденной мёртвой в запертой квартире.

15 января progorod43 сообщал, что в Кирове начались слушания по делу об убийстве. В финальной речи обвиняемая признала свою вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить