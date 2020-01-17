В Кирове вынесен приговор по делу об убийстве матерью трёхлетней дочери

Кировский областной суд признал Марию Плёнкину виновной в убийстве трёхлетней дочери.

Как сообщает kirov-portal.ru, она приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, а также к штрафу в 7 тыс. рублей по предыдущему приговору (в 2018 году мировой судья осудил её по статье «Мошенничество»).

Суд признал Плёнкину вменяемой и посчитал смягчающими обстоятельствами явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, частичное признание вины, раскаяние.

«Совершила убийство из личной неприязни с целью избавиться от обязанностей по воспитанию ребёнка», — заявил судья.

Обжаловать приговор можно в течение десяти дней после получения постановления суда.

В феврале следственные органы Кирова задержали мать трёхлетней девочки, найденной мёртвой в запертой квартире.

15 января progorod43 сообщал, что в Кирове начались слушания по делу об убийстве. В финальной речи обвиняемая признала свою вину.