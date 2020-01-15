В Кирове начался суд по делу об убийстве матерью трёхлетней дочери

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В Кировском областном суде начались слушания по делу Марии Плёнкиной, которая обвиняется в убийстве своей трёхлетней дочери, сообщает progorod43.
В Кирове начался суд по делу об убийстве матерью трёхлетней дочери
  • РИА Новости

«Я признаю свою вину, что оставила дочь. Я ни в коем случае не желала ей смерти. Я очень любила её. Я делала всё для того, чтобы у неё все было. Я заботилась о ней. Я не имела никакого умысла причинить ей смерть или ещё что-то. Я действительно не понимала, что вернусь и уже...»,— сказала обвиняемая в своём последнем слове.

Прокурор требует для Пленкиной наказания в виде 13,5 года лишения свободы в колонии.

Суд вынесет приговор 17 января.

В феврале следственные органы Кирова задержали мать трёхлетней девочки, найденной мёртвой в запертой квартире.

По предварительной версии, женщина оставила малышку одну дома на несколько дней, в результате чего ребёнок погиб.

В Следственном комитете по Кировской области сообщили, что «по заключению комиссии экспертов она признана вменяемой».

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