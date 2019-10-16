Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

В Следственном комитете по Кировской области рассказали о ходе расследования обстоятельств гибели трёхлетней девочки, оставленной одной в квартире.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что следователями «допрошены бабушка погибшей, отец ребёнка, все соседи, проживающие в доме, подруги обвиняемой, которые, в частности, рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребёнка в соответствующие социальные учреждения».

В отношении матери погибшей была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического состояния девушки.

В ведомстве сообщили, что «по заключению комиссии экспертов она признана вменяемой».

В феврале следственные органы Кирова задержали мать трёхлетней девочки, найденной мёртвой в запертой квартире.

По предварительной версии, женщина оставила малышку одну дома на несколько дней, в результате чего ребёнок погиб.