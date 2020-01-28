Отец оставленных в Шереметьеве мальчиков объяснил свой поступок

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Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков объяснил свой поступок. Видео с обращением мужчины опубликовал Следственный комитет.
Отец оставленных в Шереметьеве мальчиков объяснил свой поступок
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой никогда не было у меня», — сказал он.

Мужчина выразил надежду, что скоро он объединится с детьми, а также попросил у мальчиков прощения за свой поступок.

Ранее стало известно, что мужчина, представившийся отцом брошенных в аэропорту детей, сам пришёл к следователям. По данным Следственного комитета России, его начали допрашивать.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.

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