Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям

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В Следственном комитете России сообщили, что отец оставленных в аэропорту Шереметьево двух детей сам пришёл к следователям.
Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета», — говорится в сообщении ведомства.

26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. 

СК возбудил уголовное дело.

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