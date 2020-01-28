Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям

В Следственном комитете России сообщили, что отец оставленных в аэропорту Шереметьево двух детей сам пришёл к следователям.

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РИА Новости

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета», — говорится в сообщении ведомства. 26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело.