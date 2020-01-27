Мать оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков готова их забрать
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- РИА Новости
Отмечается, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом и не знала, что он их увёз.
«Мы поговорили с матерью мальчиков. У неё сейчас новая семья, она ждёт ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — цитирует РИА Новости Трегубенко.
Она сообщила, что все необходимые вопросы обсуждаются с уполномоченным по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой.
Ранее Кузнецова сообщила, что отец оставленных детей найден.
26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.