Мать оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков готова их забрать

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Мать оставленных в аэропорту Шереметьево двух мальчиков готова их забрать. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
Мать оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков готова их забрать
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Отмечается, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом и не знала, что он их увёз.

«Мы поговорили с матерью мальчиков. У неё сейчас новая семья, она ждёт ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — цитирует РИА Новости Трегубенко.

Она сообщила, что все необходимые вопросы обсуждаются с уполномоченным по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой. 

Ранее Кузнецова сообщила, что отец оставленных детей найден.

26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. 

СК возбудил уголовное дело.

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