Мать оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков готова их забрать

Мать оставленных в аэропорту Шереметьево двух мальчиков готова их забрать. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Отмечается, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом и не знала, что он их увёз.

«Мы поговорили с матерью мальчиков. У неё сейчас новая семья, она ждёт ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — цитирует РИА Новости Трегубенко.

Она сообщила, что все необходимые вопросы обсуждаются с уполномоченным по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой.

Ранее Кузнецова сообщила, что отец оставленных детей найден.

26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.

СК возбудил уголовное дело.