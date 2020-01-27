Возбуждено дело из-за оставления двух детей в аэропорту Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления в опасности двух детей в аэропорту Шереметьево.

«26 января текущего года мужчина совместно со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом сообщением Хабаровск — Москва. По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчина умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК уточнили, что личности отца и матери детей установлены.

Отмечается, что, по имеющимся данным, отец детей 26 января вылетел рейсом в город Ростов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, найдена, с ней работают социальные службы. Отмечается, что родители мальчиков были в разводе и мать не поддерживала с ними отношения.

Трегубенко добавила, что пока не нашлись родственники, готовые взять детей под опеку, поэтому они будут определены в детский дом.