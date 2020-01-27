Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

Уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что пока не нашлось родственников, готовых взять под опеку двух мальчиков, оставленных в аэропорту «Шереметьево», они будут определены в детский дом.

«По возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат», — цитирует РИА Новости Трегубенко.

Она уточнила, что документы на детей были получены.

«Сначала медики определят состояние здоровья братьев», — добавила омбудсмен.

Ранее Московское следственное управление на транспорте организовало проверку после обнаружения в терминале D Шереметьева двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых.