Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.

По словам детского омбудсмена, в рюкзаке мальчиков была записка, предположительно, от их отца.

«В ней он, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже», — цитирует её ТАСС.

Мишонова подтвердила, что мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта.

«Сегодня же детишки будут доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования», — добавила она.

В аппарате детского омбудсмена Подмосковья планируют обратиться к коллегам в Хабаровском крае для помощи в поисках родственников детей.

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой отметили, что омбудсмен находится в контакте с ведомствами в связи с ситуацией.

Ранее Московское следственное управление на транспорте организовало проверку после обнаружения в терминале D Шереметьева двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых.

По предварительным данным, мальчиков оставил в терминале их отец, с которым они прилетели из Хабаровска.