Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
По словам детского омбудсмена, в рюкзаке мальчиков была записка, предположительно, от их отца.
«В ней он, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже», — цитирует её ТАСС.
Мишонова подтвердила, что мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта.
«Сегодня же детишки будут доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования», — добавила она.
В аппарате детского омбудсмена Подмосковья планируют обратиться к коллегам в Хабаровском крае для помощи в поисках родственников детей.
В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой отметили, что омбудсмен находится в контакте с ведомствами в связи с ситуацией.
Ранее Московское следственное управление на транспорте организовало проверку после обнаружения в терминале D Шереметьева двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых.
По предварительным данным, мальчиков оставил в терминале их отец, с которым они прилетели из Хабаровска.