Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
По её словам, родители мальчиков были в разводе и мать не поддерживала с ними отношения.
«Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», — цитирует омбудсмена РИА Новости.
В свою очередь, в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу рассказали, что личность мужчины, оставившего детей, установлена, его разыскивают.
Ранее сообщалось, что мальчиков могут определить в детский дом.
СК начал проверку по факту происшествия.