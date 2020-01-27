Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

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Мать детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, найдена, с ней работают социальные службы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По её словам, родители мальчиков были в разводе и мать не поддерживала с ними отношения.

«Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

В свою очередь, в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу рассказали, что личность мужчины, оставившего детей, установлена, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что мальчиков могут определить в детский дом.

СК начал проверку по факту происшествия. 


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