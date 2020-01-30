Брошенных в Шереметьеве детей поместили в реабилитационный центр

Двух мальчиков, которые были оставлены отцом в аэропорту Шереметьево, перевели в социально-реабилитационный центр после обследования в больнице.

«Вчера мальчиков выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр Московской области», — говорится в сообщении Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook.

В социальном центре детей навестила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Она отметила, что дети чувствуют себя хорошо.

Вопрос о дальнейшей судьбе мальчиков будет решаться в ближайшее время.

Ранее отец оставленных в Шереметьеве детей объяснил свой поступок. По его словам, он надеялся найти работу и вернуться за мальчиками.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.