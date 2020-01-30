Брошенных в Шереметьеве детей поместили в реабилитационный центр
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«Вчера мальчиков выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр Московской области», — говорится в сообщении Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook.
В социальном центре детей навестила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Она отметила, что дети чувствуют себя хорошо.
Вопрос о дальнейшей судьбе мальчиков будет решаться в ближайшее время.
Ранее отец оставленных в Шереметьеве детей объяснил свой поступок. По его словам, он надеялся найти работу и вернуться за мальчиками.
26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.