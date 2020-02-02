Пострадавшие при обрушении крыши кафе в Новосибирске прооперированы

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Двое пострадавших при обрушении пристройки к кафе в Новосибирске прооперированы, сообщил представитель областного Минздрава.

Отмечается, что в настоящее время они находятся в отделении Центральной клинической больницы Новосибирской области.

«Двое пострадавших прооперированы», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее стало известно, что пострадавшие при инциденте получили переломы таза и голени.

СК возбудил дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске, в результате которого погиб один человек, ещё четверо пострадали.

По информации властей Новосибирска, причиной обрушения стало скопление снега.

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