СК возбудил дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске

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Следователи завели уголовное дело после обрушения кровли кафе в Новосибирске, передаёт пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Также ведомство подтвердило гибель одного человека, данные о числе пострадавших уточняются.

Ранее власти Новосибирска сообщили, что обрушение произошло в пристройке к кафе, а не в самом заведении, причиной стало скопление снега.

Отмечалось, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб.

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