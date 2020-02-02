СК возбудил дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске

Следователи завели уголовное дело после обрушения кровли кафе в Новосибирске, передаёт пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Также ведомство подтвердило гибель одного человека, данные о числе пострадавших уточняются.

Ранее власти Новосибирска сообщили, что обрушение произошло в пристройке к кафе, а не в самом заведении, причиной стало скопление снега.

Отмечалось, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб.