В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

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RT
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
  • РИА Новости

«В раздевалке кафе на бульваре Молодёжи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. метров. По словам очевидцев, под завалами могут находиться до десяти человек. Извлечены два человека, их состояние удовлетворительное», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» обрушилась крыша, погиб рабочий.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту инцидента.

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