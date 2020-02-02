В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
- РИА Новости
«В раздевалке кафе на бульваре Молодёжи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. метров. По словам очевидцев, под завалами могут находиться до десяти человек. Извлечены два человека, их состояние удовлетворительное», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» обрушилась крыша, погиб рабочий.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту инцидента.