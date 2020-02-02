В Новосибирске проводят проверку после обрушения пристройки кафе

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RT
В Новосибирске организовали проверку после обрушения крыши пристройки к кафе в воскресенье, 2 февраля, в результате которого погиб один человек, ещё четверо пострадали. Отмечается, что прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта.
В Новосибирске проводят проверку после обрушения пристройки кафе
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров... организовал проверку в связи с обрушением пристройки к одноэтажному зданию по адресу: бульвар Молодёжи, 36, корпус 1», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обрушилась не выдержавшая тяжести снега пристройка из сэндвич-панелей к одноэтажному капитальному зданию, которое находилось в ведении федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН.

Отмечается, что прокуратура оценит законность пребывания в нём посторонних лиц в ночное время.

«Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее СК возбудил дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске, при котором погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Как заявили власти Новосибирска, причиной обрушения стало скопление снега.

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