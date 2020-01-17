Пострадавшая при стрельбе в Новокузнецке пришла в сознание

Женщина, которая пострадала в результате стрельбы в здании суда в Новокузнецке, пришла в сознание, её состояние стабилизировалось.

«Пострадавшая пришла в себя, её перевели из реанимации», — цитирует ТАСС пресс-службу Центра медицины катастроф Кузбасса.

Отмечается, что состояние 43-летней женщины медики оценивают как «стабильное», близкое к средней степени тяжести.

Перед этим раненная при стрельбе в суде в Новокузнецке женщина была прооперирована, врачи дали благоприятный прогноз.

В четверг, 16 января, в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.