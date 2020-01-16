Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в суде Новокузнецка
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кемеровского областного центра медицины катастроф.
«Женщина прооперирована, операция длилась ориентировочно 2,5 часа, прогноз благоприятный», — говорится в сообщении.
В четверг, 16 января, в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
СК возбудил дело после гибели пристава и ранения женщины, стрелявший был задержан.