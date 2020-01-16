СК возбудил дело после стрельбы в суде Новокузнецка

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Уголовное дело возбуждено после гибели пристава и ранения женщины в результате стрельбы в суде в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кузбассу.
СК возбудил дело после стрельбы в суде Новокузнецка
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Дело возбуждено по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух лиц»).

По версии следствия, стрельбу начал 45-летний мужчина, который пришёл в суд с ружьём.

«На входе в суд его остановил пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку», — говорится в сообщении.

В это время мужчина прошёл в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.

Мужчина был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии.

Ранее стало известно, что в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба.

В начале декабря Орджоникидзевский районный суд Перми заключил под стражу на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по прохожим, в результате которой погибла женщина и два человека пострадали. 

Инцидент произошёл 4 декабря. Стрелка задержал прибывший наряд вневедомственной охраны. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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