В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили два человека — мужчина и женщина.

Мужчина впоследствии скончался в машине скорой помощи от полученного ранения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после смерти в больнице восьмилетнего мальчика, которого ранил пьяный мужчина, стрелявший из пневматической винтовки по жестяным банкам в Нижнем Тагиле в августе 2019 года.