В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили два человека — мужчина и женщина.
Мужчина впоследствии скончался в машине скорой помощи от полученного ранения.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после смерти в больнице восьмилетнего мальчика, которого ранил пьяный мужчина, стрелявший из пневматической винтовки по жестяным банкам в Нижнем Тагиле в августе 2019 года.