В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

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RT
В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили два человека — мужчина и женщина.

Мужчина впоследствии скончался в машине скорой помощи от полученного ранения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после смерти в больнице восьмилетнего мальчика, которого ранил пьяный мужчина, стрелявший из пневматической винтовки по жестяным банкам в Нижнем Тагиле в августе 2019 года.

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