На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила арестовал на два месяца мужчину, ранившего мальчика при стрельбе в августе 2019 года. 12 января ребёнок умер, так и не придя в сознание.
На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно», — цитирует представителя суда ТАСС.

Ожидается, что постановление вступит в силу спустя трое суток, если не будет обжаловано.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребёнка в больнице.

4 августа 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрельбу по жестяным банкам недалеко от места, где играли дети, в результате чего ранил в голову восьмилетнего мальчика.

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