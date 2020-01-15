На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно», — цитирует представителя суда ТАСС.
Ожидается, что постановление вступит в силу спустя трое суток, если не будет обжаловано.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребёнка в больнице.
4 августа 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрельбу по жестяным банкам недалеко от места, где играли дети, в результате чего ранил в голову восьмилетнего мальчика.