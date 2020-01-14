СК завёл дело об убийстве после смерти ребёнка из-за стрельбы на Урале
- РИА Новости
«По факту гибели мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данным следствия, в Нижнем Тагиле 4 августа 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрельбу по жестяным банкам недалеко от тарзанки, на которой катались дети, в результате чего ранил мальчика в голову. 12 января ребёнок скончался в больнице Екатеринбурга после пяти месяцев лечения.
В отношении мужчины уже было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В декабре «Новый Севастополь» сообщал о начале проверки после получения восьмилетним мальчиком смертельной травмы в бытовых условиях.