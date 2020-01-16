Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Видео опубликовано телеканалом «Звезда». В настоящее время место происшествия оцеплено, работают специалисты. Ранее сообщалось, что раненная при стрельбе в суде в Новокузнецке женщина находится на операции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.