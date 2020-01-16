Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
- © Алексей Сухоруков/РИА Новости
Видео опубликовано телеканалом «Звезда».
В настоящее время место происшествия оцеплено, работают специалисты.
Ранее сообщалось, что раненная при стрельбе в суде в Новокузнецке женщина находится на операции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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