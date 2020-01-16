Врачи рассказали о характере ранений пострадавшей в суде Новокузнецка

Раненная при стрельбе в суде в Новокузнецке женщина находится на операции. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кемеровского областного центра медицины катастроф.

«Сейчас женщину оперируют, каких-то прогнозов пока нет. Операция, предположительно, продлится не менее трёх часов. Врачи делают всё возможное», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавшей ранения лица и ног.

Ранее СК возбудил дело после гибели пристава и ранения женщины при стрельбе в четверг, 16 января, в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области.

Отмечалось, что стрелявший задержан приставами и сотрудниками Росгвардии.